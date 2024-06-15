مسلسل من 5 حلقات .. "نتفليكس" توثق ثورة النجوم في الدوري السعودي

الأندية ترحب بالفكرة وتبدأ في التصوير

تستعد منصة "نتفليكس" الترفيهية العالمية، لإطلاق مسلسل عن الدوري السعودي للمحترفين، بعد الموسم التاريخي الذي شهدته المسابقة في ظل استقطابه نخبة من ألمع نجوم كرة القدم حول العالم.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن هذا العمل التليفزيوني سيسلط الضوء على النجوم العالميين في دوري روشن، يتقدمهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي نيمار جونيور والجزائري رياض محرز.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر خاصة بها، أن منصة "نتفليكس"، بدأ بالفعل في تصوير لقطات مع الأندية الخمسة الكبيرة في المملكة، وهي: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والاتفاق.

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وأشارت إلى أن الفترة الماضية، شهدت اجتماعات مع إدارات الأندية السعودية، حيث أبلغتهم بالفكرة، والتي لاقت ترحبيًا من نجومها بالعمل الرياضي الذي سيعرض على منصة "نتفليكس" في 5 أو 6 حلقات.

واعتادت المنصة العالمية خلال السنوات الماضية، على تقديم الأفلام والمسلسلات الوثائقية عن حياة نجوم كرة القدم، مثل ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، نيمار، بينما تعد من أبزر أعمالها سلسلة "الرقصة الأخيرة" للنجم الأمريكي مايكل جوردان، نجم كرة السلة الأمريكية.

وينتظر أن يعرض المسلسل الخاص بالدوري السعودي للمحترفين، نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن عدة لغات أخرى.