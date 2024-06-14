"كأن ما يواجهه من خارجه لا يكفي" .. الدويش يطالب باستبعاد مسؤول النصر من أجل فيرناندو هييرو!

تلميح خطير من محمد الدويش في رسالته إلى النصر..

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، طلبًا إلى إدارة نادي النصر، باستبعاد الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، من التدخل في شؤون الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة.

وتعاقد نادي النصر مع المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، أحد أساطير ريال مدريد، قادمًا من نادي شيفاز جوادالاخارا المكسيكي، كأولى خطوات الأصفر نحو إحداث تغيير في هيكلة الفريق، تحضيرًا للموسم الجديد (2024-2025).

ونشر الدويش، تغريدة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "بعد حضور المدير الرياضي فرناندو هييرو، يفترض أن يرفع الرئيس التنفيذي جويدو يده عن الفريق، حتى مع الإدارة الأجنبية، سيبقى النصر ضحية الآحادية، كأن ما يواجهه من خارجه لا يكفي".

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وواجه جويدو فينجا، انتقادات واسعة من جماهير النصر، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع النصراويين لمطالبة المرشح الجديد لرئاسة شركة النادي غير الربحية، إبراهيم المهيدب، حال فوزه بمقعد الرئاسة، باستبعاد جويدو خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر للموسم الرياضي الجديد، الذي يشهد مشاركة كريستيانو رونالدو ورفاقه في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن دوري النخبة الآسيوية، التي يشارك فيها النصر برفقة الهلال والأهلي، ممثلين عن المملكة.