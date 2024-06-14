"فيديو صادم" لنجم النصر السابق يحرجه أمام الجماهير .. واللاعب يرد!

نجم النصر السابق يثير الجدل في الشارع السعودي..

ظهر أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي "سابقًا"، في مقطع فيديو صادم، خلال الساعات القليلة الماضية.

الجماهير السعودية تفاجأت بمقطع فيديو، عبر حساب اللاعب رائد الغامدي، مهاجم نادي الرائد السعودي حاليًا والنصر سابقًا، في تطبيق "سناب شات"؛ وهو يقوم بـ"تدخين الشيشة".

وشنت الجماهير السعودية، هجومًا عنيفًا على الغامدي، بسبب نشره هذا المقطع الصادم؛ معتبرة أنه مثال سيئ للشباب؛ ليقوم اللاعب بالرد رسميًا.

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لاعب النصر السابق كشف عن أن أحد الأشخاص قام بـ"تهكير" حسابه الرسمي بـ"سناب شات"، ونشر هذا المقطع؛ ثم أخذ يتداوله عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأكد رائد الغامدي، على أنه من المستحيل أن يقوم بنشر مثل هذا الفيديو، عبر حساباته الرسمية، مؤكدًا على أنه سيعرف الشخص الذي قام بهذا الفعل.

SnapChat

واتهم اللاعب، هذا الشخص "الغامض" وغير المعروف حتى الآن؛ بأنه يسعى لتشويه صورته أمام الجماهير، بنشر مثل هذه الفيديوهات، مختتمًا حديثه؛ بالقول: "حسبي الله على الذي (هكر) حسابي.. عند الله ما في شيء يضيع".