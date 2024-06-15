الطريق مفروش أمام النصر .. تلميح إسباني ينسف أنباء الاتفاق بين ناتشو والاتحاد!

اللاعب لم يعط الضوء الأخضر للعميد

أصبحت صفقة انتقال النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، إلى الدوري السعودي محل جدل كبير.

وكانت تقارير صحفية، قد أفادت بأن النصر دخل في مفاوضات مع ناتشو، قبل أن تؤكد صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب الإسباني توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد؛ للانضمام إلى صفوفه في صيف العام الحالي، مقابل 20 مليون يورو سنويًا.

وأكد الصحفي ماتيو موريتو، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، أنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بين ناتشو ونادي الاتحاد السعودي، وأن الصفقة لا تزال بعيدة كل البعد عن العميد.

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وأضاف: "بخلاف كل ما يراج، لاعب ريال مدريد لم يعط الضوء الأخضر بتاتًا إلى مسؤولي الاتحاد".

وتأتي هذه التغريدة، لتؤكد على الأنباء التي خرجت من البيت الاتحادي وتؤكد أن اللاعب الإسباني، خارج حسابات نادي الاتحاد؛ ولا صحة لأخبار التعاقد معه من الأساس.

جدير بالذكر أن عقد ناتشو مع نادي ريال مدريد الإسباني، ينتهي في 30 يونيو 2024؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد، أو الرحيل للسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية.