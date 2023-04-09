أخبار النصر اليوم | صديقة كريستيانو رونالدو ضحية للهلاليين ومحاولات لإرضائه من إدارة مسلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق التاسع من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق التاسع من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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حسين عبد الغني يفجرها: قبلت عرض النصر "مجاملة"

بالطبع ظهور حسين عبد الغني؛ نجم الأهلي والنصر الأسبق والمدير التنفيذي السابق للعالمي، دائمًا ما يصاحبه حالة من الجدل، وهذه المرة كشف الفتى الذهبي بعض من الكواليس المثيرة حول نجله "عدي" وانضمامه للعالمي. (طالع التفاصيل)

"سقطة أخلاقية" .. جورجينا رودريجيز تسقط ضحية لهزيمة الهلال أمام الشباب!

صديقة كريستيانو رونالدو تم إقحامها في أزمة ديربي الرياض بغرابة شديدة من قبل جمهور الهلال! (طالع التفاصيل)

حسين عبد الغني: ركزة البليهي لم تستفزني!

بعد مرور أكثر من عام على أحد أبرز الأزمات في تاريخ ديربي الرياض بين الهلال والنصر، خرج حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي وقتها، للحديث عن لقطته الشهيرة مع علي البليهي؛ مدافع الزعيم. (طالع التفاصيل)

فهد الهريفي يكشف حقيقة انضمامه لمنتخب السعودية بالواسطة!

كشف فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عن حقيقة ما تردد عن انضمامه للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994 عن طريق الواسطة. (طالع التفاصيل)

"يجب تنظيم مسألة تصوير لاعبي الهلال مع كريستيانو رونالدو في الديربي!"

ديربي الرياض القادم بين الهلال والنصر، سيكون خاصًا هذه المرة، لأنه سيكون الأول في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

أجانب النصر قبل ثورة الانتقالات .. 5 في الأمان و3 راحلين وحالة شك واحدة

ناقشنا من قبل وضع أجانب الاتحاد والهلال، ومن منهم في منطقة الأمان ومن يتواجد في الخطر، ومن الذي تحوم الشكوك حول مستقبله، واليوم جاء الدور على مفجر الثورة نادي النصر. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو يجذب النجوم .. أغلى صفقات برشلونة في الطريق إلى النصر!

يبدو أن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، سيشجع الكثير من النجوم العالميين على الانضمام إلى الدوري السعودي وخاصة صفوف العالمي. (طالع التفاصيل)

لإرضاء كريستيانو رونالدو .. النصر يفاوض نجم ريال مدريد!

تتحرك إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع لاعب عالمي جديد، حيث تتجه الأنظار نحو نادي ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

الصفارة .. أين يختار كريستيانو رونالدو، محمد نور وغيرهم الدقائق الـ3 للعودة بالزمن؟

انتهى مسلسل الصفارة المصري وقد حقق نجاحًا ملفتًا في مصر والوطن العربي، وقد فكر العديد من الناس بفرصة امتلاك تلك الصفارة التي كانت بحوزة بطل العمل أحمد أمين. (طالع التفاصيل)

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" (11) | حضور رباعي الهلال ونجوم الشباب يختفون

الحلقة الـ11 من سباق قوة التحمل، حيث القائمة الخاصة بالجولة الـ22 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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