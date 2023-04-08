فهد الهريفي يكشف حقيقة انضمامه لمنتخب السعودية بالواسطة!

ما هي حقيقة دخول الهريفي للمنتخب السعودي بالواسطة؟

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كشف فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عن حقيقة ما تردد عن انضمامه للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994 عن طريق الواسطة.

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وانتشرت بعض الأخبار قبل منافسات كأس العالم 1994، التي تؤكد على أن فهد الهريفي انضم للمنتخب السعودي، عن طريق الواسطة، على الرغم من تألقه في تلك الفترة.

وأوضح الهريفي عبر برنامج "ذات": "الجميع أخذ أن هناك واسطة في ضمي للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994، رغم استحقاقي التواجد، لأنني كنت متألقًا والجميع كان يقول إنني نجم الموسم، وليس ذنبي عدم إشراك نجم كبير مثل يوسف الثنيان".

وأضاف: "المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري حاول ضمي أكثر من مرة، ولكن رفضًا الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله)، والذي كان يُشرف على المنتخب وقتها الملك فهد (رحمه الله)".

واختتم الهريفي تصريحاته قائلًا: "تصريح ماجد عبد الله كان وسيطًا أو طرحًا أحد الحلول، حتى يفك عناد الأمير فيصل بن فهد، لأن كان هناك تواصل بين ماجد والملك فهد، وليس موضوع وساطة".

Shahid