كريستيانو رونالدو يجذب النجوم .. أغلى صفقات برشلونة في الطريق إلى النصر!

النصر مازال يحاول تدعيم صفوفه بالمزيد من النجوم العالميين

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يبدو أن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، سيشجع الكثير من النجوم العالميين على الانضمام إلى الدوري السعودي وخاصة صفوف العالمي.

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وارتبط العديد من الأسماء العالمية بنادي النصر والدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وآخر تلك الأسماء هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أنه قد ينتقل إلى أحد الأندية السعودية خلال الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر هو من يرغب في التعاقد مع كوتينيو، وأن المسؤولين فيه يحاولون إقناع أستون فيلا الإنجليزي، للاستغناء عن خدماته، وهذا ما سيتم حسمه خلال الأسابيع القليلة القادم.

ولعب كوتينيو الذي يبلغ من العمر 30 عامًا فقط 68 مباراة دولية رفقة المنتخب البرازيلي، سجل فيها 21 هدفًا دوليًا.

Shahid