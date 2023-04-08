كريستيانو رونالدو يجذب النجوم .. أغلى صفقات برشلونة في الطريق إلى النصر!

يبدو أن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، سيشجع الكثير من النجوم العالميين على الانضمام إلى الدوري السعودي وخاصة صفوف العالمي.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وارتبط العديد من الأسماء العالمية بنادي النصر والدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وآخر تلك الأسماء هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أنه قد ينتقل إلى أحد الأندية السعودية خلال الصيف القادم.
وأضافت الصحيفة أن نادي النصر هو من يرغب في التعاقد مع كوتينيو، وأن المسؤولين فيه يحاولون إقناع أستون فيلا الإنجليزي، للاستغناء عن خدماته، وهذا ما سيتم حسمه خلال الأسابيع القليلة القادم.
ولعب كوتينيو الذي يبلغ من العمر 30 عامًا فقط 68 مباراة دولية رفقة المنتخب البرازيلي، سجل فيها 21 هدفًا دوليًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصفارة .. أين يختار كريستيانو رونالدو، محمد نور وغيرهم الدقائق الـ3 للعودة بالزمن
- ريال مدريد وفياريال | خمر الكلاسيكو أسكر الملكي والانتقام جاء من مدرب برشلونة السابق!
- إلى جماهير باريس .. ستبكون على يوم رحيل ميسي، وماذا منحكم مبابي ضد نيس؟!
- الأرقام القياسية لا تعرف غيره .. هالاند الأكروباتي على بعد خطوة من معادلة صلاح!
- جول إنسايدر | ملايين مبابي وتراجع ميسي ورونالدو .. أرباح النجوم الخيالية من الأحذية!