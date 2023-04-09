حسين عبد الغني يفجرها: الأهلي طرد نجلي وقبلت عرض النصر "مجاملة"

لم يتم استبعاد "عُدي" من الأهلي لضعف إمكانياته، إنما فقط لكونه نجل حسين عبد الغني!

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بالطبع ظهور حسين عبد الغني؛ نجم الأهلي والنصر الأسبق والمدير التنفيذي السابق للعالمي، دائمًا ما يصاحبه حالة من الجدل، وهذه المرة كشف الفتى الذهبي بعض من الكواليس المثيرة حول نجله "عدي" وانضمامه للعالمي.

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عبد الغني بدأ مسيرته الكروية في الراقي عام 1995م تقريبًا واستمر معه حتى 2008م، قبل أن يخرج للاحتراف الخارجي، لكنه اعتزل بقميصه أيضًا في عام 2020م إلا أنه ورغم ذلك استبعد الفريق الجداوي نجله، لمجرد أنه نجله!

وأوضح عبد الغني، خلال ظهوره عبر برنامج "مراحل" أنه نجله كان يلعب في فرق الناشئين بالأهلي، لكن عندما علم أحد المسؤولين بأنه ابن حسين عبد الغني تم استبعاده، والمفاجأة أن القرار صدر من أحد زملاء الأب السابقين في الملاعب!

وانتقل نجم الراقي الأسبق للحديث عن رفضه لرئاسة النادي في عام 2018، إذ قال: "لا أخطط للتواجد في الأهلي حاليًا، أحيانًا الابتعاد أفضل وأنا لست جاهزًا، سبق وأن عُرض عليّ الأمر عام 2018م من تركي آل الشيخ، لكن وقتها كنت لاعبًا في نادي أحد، ولم أكن جاهزًا".

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وفي جانب آخر، كشف عبد الغني كواليس انضمامه للنصر في عام 2009م، بعد انتهاء مسيرته الاحترافية في الريان القطري ونوشاتل زاماكس السويسري: "الأهلي تجاهلني لذلك انتقلت للنصر، بالصدفة تلقيت عرضًا من النصر في مطار جنيف عندما قابلت عامر الصلهام، كان مكلفًا رفقة الأمير فيصل بإدارة النصر في الموسم التالي، ووقتها عرض عليّ الانتقال للنصر، وأنا من باب المجاملة وافقت، لم أتعامل بجدية إلا من باب الاحترام للرجل".

واختتم: "بعد هذا الموقف بفترة أعلنت رغبتي في العودة للسعودية من بوابة الأهلي، لكن مسؤولوه تجاهلوني، وفي المقابل مسؤولو النصر أحرجوني وكلمني الأمير فيصل، وأشكر الله على الموافقة على هذا العرض، كان شرفًا كبيرًا لي تمثيله".

Shahid