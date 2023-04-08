أجانب النصر قبل ثورة الانتقالات .. 5 في الأمان و3 راحلين وحالة شك واحدة

النصر، مثل جميع الأندية السعودية، مقبل على ثورة في الميركاتو

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فتح نادي النصر باب ثورة انتقالات محتملة في الصيف المقبل على مصراعيه، بعدما نجح في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليستهدف جميع الأندية التعاقد مع أفضل نجوم العالم.

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وهناك بعض الأخبار التي تُشير إلى أن اتحاد الكرة السعودي، يدرس فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، حيث تسمح لوائح اتحاد الكرة السعودي حاليًا، بالتعاقد مع 8 أجانب فقط، مما يجعل جميع الأندية تفكر فيمن سيرحل عن صفوفها.

وناقشنا من قبل وضع أجانب الاتحاد والهلال، ومن منهم في منطقة الأمان ومن يتواجد في الخطر، ومن الذي تحوم الشكوك حول مستقبله، واليوم جاء الدور على مفجر الثورة نادي النصر.

5 لاعبين في منطقة الأمان

يمتلك نادي النصر الآن 9 لاعبين أجانب في صفوفه، 5 منهم نستطيع أن نقول إنهم حجزوا مكانهم في تشكيل الفريق للموسم المقبل، فمن الصعب أن يرحل أحدهم.

أول هذه الأسماء بالطبع هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جاء في الشتاء الماضي، ولا شك في مسألة استمراره للموسم المقبل.

وحسم النصر بشكل رسمي مصير النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد أن تم الإعلان عن تجديد عقده لمدة عامين مقبلين.

الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا تألق بشكل كبير قبل الإصابة التي تعرض لها، وغيابه أثر على العالمي بشكل واضح، وبالطبع حجز مكانه في منطقة الأمان.

لويز جوستافو؛ لاعب الوسط البرازيلي كان أحد الأسباب وراء منافسة العالمي على صدارة دوري روشن للمحترفين، فهو عنصر أساسي في تشكيل الفريق الأصفر.

وأما عن الاسم الرابع فهو العاجي جيسلان كونان، الذي أخيرًا نجح في حل أزمة الجهة اليسرى بعد عناء طويل، بل سيستهدف النصر تدعيم هذا المركز بلاعب سيكون بديلًا له الموسم المقبل.

3 راحلين أولهم أجدد اللاعبين!

في مقدمة اللاعبين الذين سيرحلون عن نادي النصر، هو الحارس الأرجنتيني أجوستين روسي، والذي انضم للفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بسبب عدم قدرته على تقديم أوراق اعتماده، ليظل حبيسًا لمقاعد البدلاء، ويشارك بدلًا منه الحارس الشاب نواف العقيدي.

الأرجنتيني الآخر بيتي مارتينيز سيرحل بنسبة كبيرة خلال الصيف المقبل، على الرغم من الاعتماد عليه بشكل كبير من جانب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، ولكن كثرة الإصابات هي من ستدفع إدارة العالمي للاستغناء عنه والتعاقد مع صفقة عالمية بدلًا منه.

الاسم الذي سيرحل بنسبة لن تقل عن 90% هو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والذي كان قريبًا جدًا من الرحيل عن النصر قبل بداية الموسم الحالي، ولكن جميع محاولات التخلص منه لم تنجح، هذا بجانب تعرضه للكثير من الإصابات، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ألفارو جونزاليس .. حالة الشك

لا يمكننا الجزم في مصير المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق، على الرغم من أنه يقدم مستوى رائعًا مع الفريق.

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ولكن التعاقد مع مدافع عالمي مثل مواطنه سيرجيو راموس، قد يكون دافع النصر في التخلص منه، وإذا لم يحدث ذلك قد يستمر جونزاليس الموسم المقبل.

Shahid