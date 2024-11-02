أخبار النصر اليوم | ستيفانو بيولي يُغضب هييرو .. وجماهير الهلال تسخر من أندرسون تاليسكا!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"الآن الهلال يدعي المظلومية!" .. حالات الديربي التحكيمية تشعل معركة ثلاثية في ستوديو وليد الفراج

نشب خلاف حاد بين النقاد الرياضيين، عبد الله فلاتة وعبد العزيز الزلال وهاني الداود، في نهاية برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، الذي يقدمه الإعلامي الشهير وليد الفراج. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"أضحك كلما رأيتهم ينتقدون الحكام" .. إعلامي سعودي يسخر من شكوى جماهير الهلال في الديربي

سخر الناقد السعودي هاني الداود، من هجوم جماهير الهلال على حكم مباراة فريقهم أمام النصر في ديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

"ليس من حقه التدخل" .. قرار بيولي يغضب فيرناندو هييرو في مدرجات الأول بارك

عرض الإعلامي خالد الشنيف، لقطة استثنائية من ديربي الرياض بين النصر وضيفه الهلال، أمس الجمعة، كان بطلها النجم الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ضربات الديربي تتوالى .. انتكاسة لاعب النصر تضع بيولي في ورطة جديدة

تلقى الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، نبأ سيئًا بعد نهاية مباراة فريقه أمام الهلال في ديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"احتفالية للبيع استخدام حشمة" .. جماهير الهلال ترفع سقف السخرية من تاليسكا بـ300 ريال!

تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، إلى وابل من التعليقات الساخرة من جماهير الهلال، أثناء وبعد مباراة الديربي الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

"لمنع قطع الرزق!" .. سر تواجد سلطان الغشيان في النصر رغم تصريحات رائد إسماعيل وتحرك عاجل من الإدارة

غضب كبير اجتاح جماهير النصر، في الساعات القليلة الماضية؛ بعد ظهور الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان في قناة النادي؛ على هامش ديربي الرياض الكبير أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

لقطته مع رونالدو لا تكفي .. علي البليهي يعرّض جيسوس لانتقادات الجماهير وأسطورة البرتغال يقلل من مدافع الهلال!

عاد علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، ليصبح محور حديث الجماهير، بانتقادات واسعة حول لقطة هدف النصر، الذي جاء بسبب خطأ تمركز اللاعب، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"المعركة لم تنتهِ!" .. كريستيانو رونالدو يرفض "رفع الراية" أمام الهلال ويشكر جماهير النصر

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على "التعادل" مع الهلال، مساء اليوم الجمعة، في ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"