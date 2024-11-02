"ليس من حقه التدخل" .. قرار بيولي يغضب فيرناندو هييرو في مدرجات الأول بارك

"كنت أتمنى لو أن لدينا قارئ الشفاه"

عرض الإعلامي خالد الشنيف، لقطة استثنائية من ديربي الرياض بين النصر وضيفه الهلال، أمس الجمعة، كان بطلها النجم الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي.

وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة (1-1) أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال خالد الشنيف في برنامج "دورينا غير" على فضائية "الرياضية" السعودية: "هناك تبديل قام به ستيفانو بيولي مدرب النصر في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قابله المدير الرياضي فيرناندو هييرو في المدرجات برد فعل غريب من مدرجات مقصورة ملعب الأول بارك".

وأضاف: "كنت أتمنى لو أن لدينا قارئ الشفاه، حتى نعرف ماذا قال هييرو أثناء خروج عبد الله الخيبري لحساب علي صادق الحسن، وبدا وكأنه غاضبًا من التبديل".

وعلق المدرب السعودي سعد الشهري، على نفس اللقطة قائلًا: "هذا أمر يخص المدرب وحده وليس من حق هييرو أن يعترض، خصوصًا أن الخيبري حصل على بطاقة صفراء وكان لابد من استبداله خوفًا من تعرضه للطرد".

GOAL

وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه الاتحاد، بينما استمر النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.