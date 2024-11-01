لقطته مع رونالدو لا تكفي .. علي البليهي يعرّض جيسوس لانتقادات الجماهير وأسطورة البرتغال يقلل من مدافع الهلال!

خطأ البليهي يثير غضب جماهير الهلال ولقطة رونالدو لا تشفع له..

عاد علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، ليصبح محور حديث الجماهير، بانتقادات واسعة حول لقطة هدف النصر، الذي جاء بسبب خطأ تمركز اللاعب، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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ورغم لقطته الرائعة باستخلاص الكرة من كريستيانو رونالدو، ليمنعه من فرصة انفراد محقق للنصر في الدقيقة 82، إلا أن ذلك لم يشفع للاعب عند الجماهير الهلالية التي اعترضت عليه برسائل شديدة اللهجة، طالت البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، أيضًا، في ظل تمسكه بالاعتماد على البليهي، ليشارك أساسيًا على حساب حسان تمبكتي.

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ولم يكن الاعتراض على طريقة البليهي في التمركز، لحظة هدف البرازيلي آندرسون تاليسكا، في الثانية 52 من عمر المباراة، بل وجه أسطورة المنتخب البرتغالي نونو جوميش، رسالة محرجة للاعب، بوصفه بأن ما فعله البليهي ليس طريقة للدفاع، أمام لاعب بقدرات تاليسكا.

وأوضح جوميش، عبر برنامج "دورينا غير"، أن البليهي دافع بشكل خاطئ في هدف النصر، وطريقة دفاعه لم تكن طبيعية، فالبليهي ترك تاليسكا وراء ظهره، ولم يكن موفقًا في تراجعه، وحتى فقد توازنه أمام لاعب النصر، مضيفًا "عندما يكون أمامك لاعب بإمكانيات تاليسكا، وتتركه بهذه الطريقة فسيقضي عليك، وهذا ما جعل تاليسكا يسجل بسهولة".

ودخل جيسوس في حديث مع علي البليهي عقب نهاية المباراة، فيما بدت علامات الجدية على وجه اللاعب، الأمر الذي يثير الشكوك حول تلقي مدافع الهلال رسالة عتاب من المدرب، في ظل اعتماده عليه بشكل أساسي، وكذلك تفاوض الإدارة الهلالية على تمديد عقده لموسم إضافي.

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الهلال تعثر للمرة الأولى في دوري روشن هذا الموسم، إلا أنه حافظ على صدارة جدول المسابقة، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.