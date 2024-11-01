"المعركة لم تنتهِ!" .. كريستيانو رونالدو يرفض "رفع الراية" أمام الهلال ويشكر جماهير النصر

النصر اكتفى بنقطة وحيدة أمام الهلال..

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على "التعادل" مع الهلال، مساء اليوم الجمعة، في ديربي الرياض الكبير.

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النصر تعادل (1-1) مع ضيفه الهلال، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبعد التعادل في الديربي.. رفض رونالدو رفع "الراية البيضاء" أمام الهلال؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "المعركة لم تنتهِ بعد"؛ في إشارة إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري.

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ووجّه الأسطورة البرتغالية "رسالة" إلى جماهير النصر؛ شكرهم خلالها على دعمهم الكبير للفريق، في مواجهة الديربي أمام الزعيم الهلالي.

ورفع النصر رصيده بهذه النتيجة إلى النقطة 19، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبفارق 6 نقاط عن الهلال "المتصدر"؛ بعد مرور 9 جولات من المسابقة.

وقبل الديربي مباشرة.. كان النصر قد ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام نادي التعاون (0-1)، على ملعب "الأول بارك" أيضًا.

جدير بالذكر أن رونالدو لم يتوج بأي "لقب رسمي" مع النصر، منذ الانضمام إليه في يناير من عام 2023؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.