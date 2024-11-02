ضربات الديربي تتوالى .. انتكاسة لاعب النصر تضع بيولي في ورطة جديدة

أزمة دفاعية قبل موقعة العين

تلقى الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، نبأ سيئًا بعد نهاية مباراة فريقه أمام الهلال في ديربي الرياض.

وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة (1-1) أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، اشتكى الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، من آلام الفخذ عقب مشاركته في مباراة الهلال، وسيتواجد بالعيادة الطبية بنادي النصر اليوم السبت للوقوف على مدى إصابته.

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وتمثل إصابة سيماكان ضربة موجعة لحسابات بيولي، خصوصًا أنه أحد العناصر الأساسية في دفاعات الفريق، الذي يرتبط بخوض مباريات مهمة في الفترة المقبلة أبرزها أمام العين الإماراتي في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفرنسي سيماكان قد تعرض لإصابة عضلية سابقة، غيبته عن مباريات النصر الأخيرة، قبل عودته أمام الهلال بالأمس.

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النصر كان قد وجد ضالته في ترميم دفاعه بالتعاقد مع الفرنسي من أصول غينية محمد سيماكان (24 عامًا)، بعقد مدته 5 سنوات مقابل 40 مليون يورو، قادمًا من لايبزيج الألماني.

وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه الاتحاد، بينما استمر النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.