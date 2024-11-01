"لمنع قطع الرزق!" .. سر تواجد سلطان الغشيان في النصر رغم تصريحات رائد إسماعيل وتحرك عاجل من الإدارة

كواليس مثيرة من داخل نادي النصر في ملف سلطان الغشيان..

غضب كبير اجتاح جماهير النصر، في الساعات القليلة الماضية؛ بعد ظهور الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان في قناة النادي؛ على هامش ديربي الرياض الكبير أمام الهلال.

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النصر تعادل (1-1) مع ضيفه الهلال، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وزعمت الجماهير النصراوية أن رائد إسماعيل، المدير التنفيذي لقلعة العالمي، قد "كذب" عليهم في تصريحاته بشأن التراجع عن التعاقد مع الغشيان، للعمل في قناة النادي؛ على الرغم من رفضهم له، بحجة ميوله للغريم الأزلي الهلال.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وتحت عنوان "خاص"، نفي مصدر نصراوي كبير "كذب" إسماعيل على الجماهير النصراوية، في ملف الغشيان.

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وأوضح المصدر - حسب ما نقله المريسل - أن ما ذكره رائد إسماعيل، بخصوص استبعاد الإعلامي سلطان الغشيان عن العمل في نادي النصر، كان صحيحًا.

وقال المصدر: "تم التواصل مع سلطان للعمل في القناة، بناء على خبراته السابقة، ولكن تبين استياء الجماهير النصراوية، بسبب تعاطيه السابق؛ ولذا.. تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بشكل فوري".

وكشف عن أنه بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع الإعلامي الرياضي، وقعت معه شركة "سرج للاستثمارات الرياضية"، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات السعودي، المالك لـ75% من أسهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ للعمل على عددٍ من المشاريع التي تخص قنوات الأندية على منصة "دازن" العالمية.

وأضاف المصدر النصراوي: "تعاقد هذه الشركة مع سلطان الغشيان؛ جاء من باب عدم تعرضه للظلم أو قطع رزقه، بعد فسخ النصر علاقته معه".

وأشار المصدر إلى أنه في نفس الوقت، تعاقدت شركة "whisper" أيضًا مع الغشيان؛ للعمل على مشروع "المسلسل الوثائقي للدوري السعودي" على "نتفليكس"؛ وهو ما أدى إلى ظهوره في النادي وقناته، للإشراف على إعداد بعض المحتوى للمشروعين.

وأعلن المصدر تواصل مجلس إدارة النصر، مع الشركتين اللتين تعاقدتا مع الغشيان؛ من أجل إبعاد الإعلامي الرياضي عن أي مشروع يخص قلعة العالمي، واختيار أي شخص آخر يقوم بالمهمة.