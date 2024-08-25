أخبار النصر اليوم | استثمار جديد لكريستيانو رونالدو، ورحيل 4 أجانب قبل غلق سوق الانتقالات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 25 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 أغسطس 2024.

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟

هل تحدث؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مقعد رئيس نادي النصر "المؤسسة غير الربحية" لا يزال خاليًا، فما الجديد في هذا الملف؟

ثورة غضب واسعة في النصر من غياب الصفقات، ولكن يبدو أن البشريات قادمة

تعرف على آخر مشاريع رونالدو الاستثمارية

عدة لاعبين رحلوا من ليفربول نحو السعودية كروبرتو فيرمينو وفابينيو وجوردان هندرسون، فهل يلحق بهم الحارس البرازيلي؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

ماذا حدث؟

ماذا سيكون موقف إبراهيم المهيدب الآن؟