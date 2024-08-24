عين على الحكم | تدخل هلالي على ساق لاعب الأخدود يفجر غضب جماهير النصر!

ماذا حدث؟

أثار الحكم السويسري فيداي سان، الذي يقود مباراة الأخدود والهلال، جدلًا واسعًا، حول لقطة شهدها اللقاء، وكان بطله هو محمد القحطاني، لاعب الأزرق، الذي ارتكاب مخالفة كانت تستحق النظر.

وتمكن الثنائي الصربي ألكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش، من التوقيع على ثلاثة أهداف للهلال في مرمى الأخدود، خلال الشوط الأول من المباراة المُقامة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2024-2025).

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وفي الدقيقة 18، قام محمد القحطاني، جناح الهلال، بتدخل متهور على ساق بيدروزا، مدافع الأخدود، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب، دون توجيه أي بطاقة على اللاعب الهلالي.

وتساءل عدد من النقاد والجماهير، خاصة متابعي النصر، حول سبب عدم اتخاذ قرار بتوجيه بطاقة إلى القحطاني، فيما تم ربط اللقطة، بمخالفة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، في مباراة التعاون، بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي أسفرت عن تلقي بروزوفيتش بطاقة حمراء، فيما علّق القانوني أحمد الأمير على تلك الواقعة، قائلًا "من هو حكم الفار".

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الأخدود والهلال، بقيادة حكم الساحة فيداي سان، ويعاونه ستيفان دي ألميدا وجان كوبييلي من سويسرا، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، والروماني أوفيديو هاتيجان حكمًا للفيديو، ويعاونه مواطنه سيباستيان جيورجي.