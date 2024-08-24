الأمور تتعقد داخل النصر .. قرار رسمي "يحبط" إبراهيم المهيدب بعد استقالته من الرئاسة!

ماذا سيكون موقف إبراهيم المهيدب الآن؟

وجهت الإدارة التنفيذية بنادي النصر، ضربة نحو آمال إبراهيم المهيدب، الذي تقدم باستقالته من رئاسة الشركة غير الربحية، بمنح الصلاحيات الإدارية كاملة، من أجل العدول عن استقالته.

واستقال المهيدب من رئاسة النصر، برسالة قال فيها "من مصلحة الكيان النصراوي، أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفعة النجاح"، وذلك بعدما طالب المهيدب بمنحه كافة الصلاحيات الإدارية، التي تمنحه حق إقالة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وتعيين 3 صفقات عالمية جديدة في موسم الميركاتو الصيفي.

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وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر منصة (إكس)، أنه تم الاتفاق بين المدير التنفيذي رائد إسماعيل، والرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، على عدم منح إبراهيم المهيدب، صلاحيات العمل لتسيير أمور النادي وتعديلها.

وأضاف العنزي "الأستاذ يزيد الحميد هو المسؤول الأول عن رائد إسماعيل وجويدو فينجا، وهو الشخص المخوّل بمنح الصلاحيات لرؤساء الأندية".

وربط عدد من النقاد الرياضيين، أزمة المهيدب، بعدم الحصول على نفس الصلاحيات الإدارية التي يمتلكها فهد بن نافل، رئيس شركة الهلال غير الربحية.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد، شهد أزمة مماثلة لما يدور من أحداث داخل النصر، بعدما تقدم لؤي ناظر باستقالته من رئاسة الشركة، نتيجة عدم منحه الصلاحيات من قِبل الإدارة الرياضية، على خلفية التراجع عن حسم صفقة المدرب ستيفانو بيولي، واللاعب البلجيكي أرثر ثيات، والاتجاه نحو التعاقد مع مدرب فرنسي، بناءً على طلب قائد الفريق الكروي الأول، كريم بنزيما، حيث تم التعاقد مع لوران بلان، بعقد لمدة موسمين.