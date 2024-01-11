أخبار النصر اليوم | حملة أوروبية على ساديو ماني وبراءة نصراوي سابق من العنصرية ضد نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ11 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ11 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد الهجوم عليه وجدل عمرها .. والد زوجة ساديو ماني يخرج لكشف كواليس زواج ابنته

مع انشغال السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر السعودي، بالاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تكف أمادو؛ والد زوجته عائشة تامبا، بالرد على الجدل المثار حول قصة زواجهما. (طالع التفاصيل)

فتاة قاصر .. ظهور تصريحات عن طلب غريب لوالدة وعم ساديو ماني!

لقطات منذ عام 2019 تظهر النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وهو يعترف بطلب غريب من عمه ووالدته بالتزوج من فتاة قاصر. (طالع التفاصيل)

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نجم النصر السابق يكشف حقيقة وصفه نيمار بـ"القرد"

كشف ألفارو جونزاليس مدافع نادي القادسية الحالي ونادي النصر السابق، حقيقة ما تردد من قبل، حول تلفظه بألفاظ عنصرية ضد نيمار جونيور مهاجم الهلال ووصفه بـ"القرد"! (طالع التفاصيل)

لتحقيق حلم الطفولة .. صديق ساديو ماني يعرض عليه الانتقال إلى كبير فرنسا!

تلقى النجم السنغالي ساديو ماني عرضًا من أحد أصدقائه، من أجل الانضمام إلى صفوف نادي مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

حملة أوروبية ضده! .. ساديو ماني يتعرض للهجوم بسبب زوجته

رغم أن السنغالي ساديو ماني؛ لاعب النصر السعودي، قد فرض بعض الخصوصية على حفل زفافه على ابنة بلدته عائشة تامبا إلا أنه لم يسلم من الهجوم، إذ يتعرض لحملة شرسة من قبل عدد من الأوروبيين. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يعرقل انتقال لاعبه إلى الهلال .. ويخطط لـ"خطف" ابن النصر

لا حديث داخل نادي الاتحاد السعودي حاليًا، إلا على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

فيديو | في معقل النصر .. الجماهير تنتقم من توني كروس بعد تصريحاته ضد السعودية

حرصت الجماهير السعودية، الحاضرة لمتابعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، على "الانتقام" من أحد نجوم ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

فيديو | صراع رونالدو وميسي .. "سبيد" يُحاول توريط الظاهرة لكن البرازيلي يفلت بمهارة!

حاول اليوتيوبر الشهير "سبيد" توريط النجم البرازيلي، رونالدو، بشأن الصراع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنافسه الأزلي ليونيل ميسي، لكن الظاهرة أفلت بمهارة رائعة. (طالع التفاصيل)

"بطولة تاريخية والهلال والنصر الأفضل" .. ليونيل ميسي يكشف عن حماسه الكبير قبل القدوم للسعودية!

أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن حماسه الكبير؛ للمشاركة في بطولة "كأس موسم الرياض". (طالع التفاصيل)

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