لتحقيق حلم الطفولة .. صديق ساديو ماني يعرض عليه الانتقال إلى كبير فرنسا!

هل ينتقل ماني إلى صفوف الفريق الفرنسي؟

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تلقى النجم السنغالي ساديو ماني عرضًا من أحد أصدقائه، من أجل الانضمام إلى صفوف نادي مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكان ماني قد صرح في يونيو 2022 بأن فريقه المفضل ليس ريال مدريد أو برشلونة، ولكنه مارسيليا الفرنسي، حيث قال: "أشجعهم منذ الصغر، ولو قدم لي عرضًا فسأنتقل لهم".

ولكن تصريحات ماني تسببت في غضب كبير ضده في ليفربول وقتها، ليتراجع عن تصريحاته ويقول: "كنت أمزح وأنا أحترم ليفربول ومشجعيه الذين احتضنوني منذ أول يوم لي".

وأشار موقع " French football weekly" إلى أن إليمان ندياي زميل ماني أكد على أنه عرض على ماني الانتقال إلى صفوف مارسيليا بجانبه خلال المستقبل".

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وقال ندياي: "أخبرته بأنه يمكنه القدوم إلى مارسيليا، لأن اللعب بجانبه أمر استثنائي، فهو يريح ويخرجك من المشاكل على أرض الملعب، ولديه خبرة، ويقدم لي الكثير من النصائح وأخبرته أنه يمكنه القدوم إلى مارسيليا".

ويقدم النجم السنغالي صاحب الـ31 عامًا مستوى رائع رفقة نادي النصر خلال الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بصفة أساسية.

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