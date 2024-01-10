"بطولة تاريخية والهلال والنصر الأفضل" .. ليونيل ميسي يكشف عن حماسه الكبير قبل القدوم للسعودية!

رسالة ليونيل ميسي قبل أيام من القدوم إلى المملكة العربية السعودية

أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن حماسه الكبير؛ للمشاركة في بطولة "كأس موسم الرياض".

إنتر ميامي يشارك في النسخة الحالية من "كأس موسم الرياض"، مع عملاقي السعودية الهلال والنصر؛ حيث يواجه الزعيم، يوم 29 يناير، على أن يضرب موعدًا ناريًا أمام النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الأول من فبراير القادم.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، مساء اليوم الأربعاء: "لا أستطيع الانتظار، حتى أكون جزءًا من (كأس موسم الرياض)، مع فريقي إنتر ميامي".

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ووصف الأسطورة الأرجنتينة، كأس موسم الرياض بـ"البطولة التاريخية"، التي سيواجه فيها الفريق الأمريكي، الأفضل في السعودية "الهلال والنصر".

ميسي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يفضل الرحيل إلى الدوري الأمريكي، وبالتحديد فريق إنتر ميامي، عقب نهاية عقده مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن العديد من المسؤولين في لجنة الاستقطابات، أعلنوا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام ليونيل ميسي، للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، كما أكد عبدالله حماد؛ الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، على وجود مفاوضات مع الأسطورة الأرجنتينية، للاستفاده من مشاريعه، في تطوير المواهب السعودية.