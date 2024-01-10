فيديو | في معقل النصر .. الجماهير تنتقم من توني كروس بعد تصريحاته ضد السعودية

الجماهير السعودية ترد على توني كروس بطريقتها

حرصت الجماهير السعودية، الحاضرة لمتابعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، على "الانتقام" من أحد نجوم ريال مدريد.

المملكة العربية السعودية تستضيف على أراضيها، وللعام الرابع على التوالي، بطولة كأس السوبر الإسباني 2024؛ بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

ويواجه ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، غريمه الأتلتيكو ضمن منافسات نصف النهائي الأول، على أن يضرب برشلونة، موعدًا مع أوساسونا، مساء غدٍ الخميس.

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وفي النصف النهائي الأول.. أطلقت الجماهير السعودية، صافرات الاستهجان، بمجرد ذكر اسم النجم الألماني توني كروس، متوسط ميدان نادي ريال مدريد، من المذيع الداخلي للملعب.

إطلاق صافرات الاستهجان ضد كروس؛ تأتي بسبب مواقف اللاعب المعادية للسعودية والدول العربية؛ حيث طالب في أكثر من مناسبة، بعدم تنظيم أي بطولة في المملكة أو المنطقة.

جدير بالذكر أن لجنة الاستقطابات السعودية، المسؤولة عن جلب النجوم العالميين إلى دوري روشن للمحترفين، كانت قد حاولت التعاقد مع النجم الألماني، لأحد أندية صندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".