فيديو | صراع رونالدو وميسي .. "سبيد" يُحاول توريط الظاهرة لكن البرازيلي يفلت بمهارة!

رونالدو ليس ماهرًا في الملعب فقط، بل يُجيد المراوغة خارجه أيضًا

حاول اليوتيوبر الشهير "سبيد" توريط النجم البرازيلي، رونالدو، بشأن الصراع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنافسه الأزلي ليونيل ميسي، لكن الظاهرة أفلت بمهارة رائعة.

سبيد المعروف بعشق نجم النصر نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس يُظهر خلاله رونالدو البرازيلي وهو يُريه الكرة الذهبية الخاصة به والتي فاز بها عامي 1997 و2002.

وقد أبدى سبيد سعادته ودهشته الكبيرة من الكرة الذهبية حتى باغته رونالدو بالقول "لدى ميسي ورونالدو كرات ذهبية أكثر مني"، ليرد الأول غاضبًا "لدى رونالدو فقط، لا تقل ميسي، لا أحب ميسي".

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سبيد طلب من الظاهرة القول أن رونالدو أفضل من ميسي إلا أن بطل العالم 2022 رفض تمامًا وقال "أحب اللاعبين معًا"، مما أثار غضب واستياء اليوتيوبر عاشق رونالدو مجددًا والذي حاول إقناع البرازيلي بقول ما يريد لكن دون جدوى.