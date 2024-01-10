الاتحاد يعرقل انتقال لاعبه إلى الهلال .. ويخطط لـ"خطف" ابن النصر

تطورات مهمة داخل الاتحاد

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لا حديث داخل نادي الاتحاد السعودي حاليًا، إلا على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

ووفقًا للإعلامي خالد بن عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، دخل سعود زيدان، متوسط ميدان نادي الفيحاء، ضمن خيارات الإدارة الاتحادية؛ لـ"شراء عقده" في الشتاء الحالي.

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زيدان البالغ من العمر 24 سنة، أحد أبناء نادي النصر، كما لعب في أندية الجبلين وأبها والحزم، قبل الانضمام إلى فريق الفيحاء، في عام 2022.

وعلى جانب آخر.. أعلن ابن عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اقتراب الاتحاد، من تجديد عقد متوسط ميدانه الشاب عبد الإله هوساوي، المعار إلى الخليج، والذي يحظى باهتمام كبير للغاية من نادي الهلال، لمدة 3 سنواتٍ قادمة، بعد الاجتماع الأخير مع اللاعب.

وأشار خالد بن عبد العزيز، إلى أن المفاوضات بين الاتحاد وهوساوي، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية؛ حيث هناك بعض الاختلافات المالية "البسيطة"، من المتوقع أن يتم حلها، قبل دخول اللاعب "الفترة الحرة" من عقده، في الأول من مارس القادم.

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