حملة أوروبية ضده! .. ساديو ماني يتعرض للهجوم بسبب زوجته

زواج ساديو ماني يثير الجدل..

رغم أن السنغالي ساديو ماني؛ لاعب النصر السعودي، قد فرض بعض الخصوصية على حفل زفافه على ابنة بلدته عائشة تامبا إلا أنه لم يسلم من الهجوم، إذ يتعرض لحملة شرسة من قبل عدد من الأوروبيين.

أسد التيرانجا أقام حفل زفاف بسيط قبل أيام على عائشة، اقتصر على الأهل والأقارب، مع الاكتفاء بنشر بعض الصور من الحفل، قبل أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

لكن بدأت بعض الصحف والحسابات الجماهيرية الأوروبية بالهجوم عليه، مدعين أن زوجته تبلغ من العمر 18 عامًا، ولا تزال مراهقة، لم تبلغ السن القانوني للزواج بعد، منتهزين الفرصة للهجوم على ثقافة اللاعب ودينه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أمام هذه الحملة الشرسة الغريبة، تولت الصحفية السنغالية "لوراين كينج" الدفاع عن ماني، مؤكدة أن عمر زوجته 26 عامًا وليس 18 كما يزعم الكثيرون، مضيفة باستياء: "لماذا يترك البعض الحقيقة ويتجه للأكاذيب للهجوم على ساديو ودينه؟!".

يذكر أن ماني يستعد لقيادة بلاده في كأس إفريقيا، إذ يستهل مشواره بمواجهة جامبيا فالكاميرون ثم غينيا؛ أيام 15 و19 و23 من يناير الجاري، دفاعًا عن اللقب الذي توج به في نسخة 2021.