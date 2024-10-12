أخبار النصر اليوم | تاليسكا وأنجيلو يستعدان لمواجهة الشباب .. وتكريم بروزوفيتش في كرواتيا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.

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النصر يستعد لمواجهة الشباب بمشاركة تاليسكا وأنجيلو

شهدت تدريبات النصر استعدادًا لمواجهة الشباب مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى أنجيلو، بعد غيابهما الفترة الماضية للإصابات.

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وتواجد الظهير الأيمن سلطان الغنام بعيادة نادي النصر من أجل إكمال برنامجه العلاجي خلال الفترة الحالية.

تكريم بروزوفيتش قبل مباراة كرواتيا إسكتلندا بعد اعتزاله دوليًا

حرص المنتخب الكرواتي على تكريم النجم مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر، قبل انطلاق مباراة إسكتلندا مساء اليوم السبت بدوري الأمم الأوروبية.

وكان بروزوفيتش قد أعلن اعتزاله الدولي خلال الفترة الأخيرة، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الكرواتي.

بعد إعلان عودته .. رد مُقرب من الشباب يحسم حقيقة "أزمة" عبد الرزاق حمد الله وسط رسائل التشكيك!

لم يمر غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، مرور الكرام، حتى خرجت أصوات إعلامية تُشكك في غيابه نتيجة الإصابة، وسط تلميحات بوجود أزمة بين اللاعب والنادي. "اقرأ التفاصيل"

بعد غياب 4 سنوات .. نايف هزازي يعود إلى الملاعب من بوابة هذا الفريق المفاجئ!

بعد 4 سنوات من التوقف.. يستعد المهاجم الدولي السعودي السابق نايف هزازي، للعودة إلى الملاعب مجددًا، خلال الأيام القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"النصر أقرب من الهلال والأهلي ولكن!" .. مانشستر يونايتد يقرر بيع نجمه في الشتوية

يعمل مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على "التخلص" من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

بـ"موافقة ستيفانو بيولي" .. النصر ينهي إجراءات تسجيل صفقته الجديدة

حسم نادي النصر السعودي، صفقة أجنبية جديدة؛ وذلك بعد الحصول على "موافقة" الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"علي لاجامي لا يمثلك!" .. مراسل واقعة "لا تفهم كرة قدم" يرد على الاتهامات النصراوية

رد الإعلامي الرياضي والمراسل الصحفي سلطان العتيبي، على الهجوم الذي تعرض له في الساعات الماضية، من قِبل بعض المشجعين، عقب واقعته مع علي لاجامي، قلب دفاع نادي النصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"أصعب ما يمر به اللاعب" .. رسالة غامضة من هاشم سرور

قام قائد النصر السابق ورئيس رابطة لاعبي الفريق هاشم سرور بتوجيه رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X بخصوص علاقة اللاعبين بجمهور فريقها. "اقرأ التفاصيل"

"اعتقدنا أننا في إجازة" .. وكيل ستيفانو بيولي يكشف كواليس انتقاله إلى النصر ودور أسطورة ريال مدريد!

تحدث فاليريو جيوفريدا، وكيل أعمال الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن كواليس انتقاله إلى النادي العاصمي، من أجل تدريب كريستيانو رونالدو ورفاقه، منوهًا بأن العرض النصراوي لم يكن الأول في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

"خذلهم وأساؤوا سمعته" .. خلاف حمد الله والنصر يتأجج قبل الديربي وتوقع "السيناريو الأسوأ" مع الشباب!

أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن الخلاف بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، مع جماهير النصر لا يزال مستمرًا، مؤكدًا أن إحرازه هدفًا في مرمى الأصفر خلال مباراة الديربي المُقبلة، ستكون بمثابة انتصار له، حتى وإن خسر فريقه. "اقرأ التفاصيل"