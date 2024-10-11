"علي لاجامي لا يمثلك!" .. مراسل واقعة "لا تفهم كرة قدم" يرد على الاتهامات النصراوية

تعرض لهجوم نصراوي عنيف..

رد الإعلامي الرياضي والمراسل الصحفي سلطان العتيبي، على الهجوم الذي تعرض له في الساعات الماضية، من قِبل بعض المشجعين، عقب واقعته مع علي لاجامي، قلب دفاع نادي النصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

العتيبي بعد خسارة السعودية من اليابان، قام باستضافة لاجامي باعتباره مراسلًا لشبكة قنوات "الكأس" القطرية، ووجّه له سؤالًا بشأن سوء مستوى الأخضر في المباراة.

لاجامي لم يعجبه السؤال، حيث رد بلهجة عنيفة على العتيبي، قائلًا: "ما تشاهد المباراة أنت؟!"؛ الأمر الذي جعل المراسل الصحفي يصف كلمات مدافع الأخضر السعودي، بأنها كما لو كان المقصود منها "أنت لا تفهم كرة قدم".

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بعض الجماهير دافعت عن لاجامي، معتبرة أن مرسال شبكة قنوات "الكأس" أراد إحراجه فقط؛ بسبب أن اللاعب ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليس "غيرة" على المنتخب الوطني.

وهُنا.. دافع سلطان العتيبي عن نفسه، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "من خبرنا الدنيا.. المواطنون يشجعون المنتخب الذي يمثل (وطنهم)، بدون نظرة أندية وألوانها".

وأضاف العتيبي مخاطبًا من هاجمه وشكك في نيته: "أنت تعديت هذا كله وجعلتهم منتخبهم.. علي لاجامي (لاعبنا ولاعب منتخبنا) ما يمثلك".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية خسر (0-2) أمام اليابان، مساء يوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.