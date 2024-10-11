"النصر أقرب من الهلال والأهلي ولكن!" .. مانشستر يونايتد يوافق على بيع نجمه للسعودية

هل تتم الصفقة في الشتوية؟!..

يعمل مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على "التخلص" من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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مانشستر يونايتد يُعاني مع بداية الموسم الحالي 2024-2025؛ حيث يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

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وكشفت مصادر لـ"teamtalk"، عن أن إدارة العملاق الإنجليزي اتخذت قرارًا نهائيًا؛ ببيع عقد البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي القادم؛ خاصة أنه يحصل على راتب ضخم، بالمقارنة مع الأداء الذي يقدمه على أرضية الملعب.

المصادر أشارت مساء اليوم الجمعة، إلى حصول كاسيميرو البالغ من العمر 32 سنة، على راتب أسبوعي يُقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني، من نادي مانشستر يونايتد.

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وأعلنت المصادر دخول الرباعي السعودي "الهلال، النصر، الأهلي والقادسية"، في مفاوضات مع وكلاء النجم البرازيلي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وسط ترحيب من مانشستر يونايتد ببيع عقده للمملكة.

وأوضحت أن النصر؛ هو الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع كارلوس كاسيميرو، من بين جميع الأندية السعودية؛ إلا أنه لا يوجد أي تحرك رسمي - حتى الآن - من أي فريق.

وأكدت المصادر أن مطالب اللاعب المالية من السعودية - أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا -، بالإضافة إلى المبلغ الذي حدده مانشستر يونايتد لبيع عقده - 25 مليون جنيه إسترليني -، يقفا حاجزًا أمام إتمام الصفقة.

لكن.. المصادر شددت على أن إدارة مانشستر يونايتد بـ"مرور الوقت"، ستوافق على تقليل المبلغ المطلوب لبيع عقد كاسيميرو؛ خاصة في ظل الإصرار للتخلص منه في يناير القادم.

جدير بالذكر أن كاسيميرو، انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2022، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث خاض 92 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 9 آخرين.