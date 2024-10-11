بعد غياب 4 سنوات .. نايف هزازي يعود إلى الملاعب من بوابة هذا الفريق المفاجئ!

هزازي يفاجئ الشارع الرياضي السعودي..

بعد 4 سنوات من التوقف.. يستعد المهاجم الدولي السعودي السابق نايف هزازي، للعودة إلى الملاعب مجددًا، خلال الأيام القادمة.

هزازي البالغ من العمر 36 سنة، توقف عن لعب كرة القدم في صيف 2020؛ بعد فسخ عقده مع نادي العدالة السعودي؛ حيث لم ينضم إلى أي فريق، منذ ذلك الوقت.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عودة هزازي إلى الملاعب مجددًا، من بوابة أحد الفرق الناشطة في دوري الدرجة الرابعة السعودي.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن توقيع المهاجم الدولي السابق على عقود مع نادي الوادي السعودي؛ دون الكشف عن المدة.

وبدأ نايف هزازي مسيرته الكروية، في الفئات السنية لنادي الاتحاد، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في يناير من عام 2008، وحتى صيف 2013.

وبعد الرحيل عن الاتحاد في 2013.. تنقل هزازي بين أندية الشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة؛ كما خاض تجربة مع فريق بوتوساني الروماني، في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2018.

جدير بالذكر أن هزازي، مثّل منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 54 مباراة دولية، سجل خلالهم 14 هدفًا؛ كما توّج بـ5 ألقاب خلال مسيرته مع عالم الساحرة المسديرة، من بينهم ثنائية الدوري السعودي بقميص نادي الاتحاد.