بـ"موافقة ستيفانو بيولي" .. النصر ينهي إجراءات تسجيل صفقته الجديدة

صفقة جديدة تدعم نادي النصر..

حسم نادي النصر السعودي، صفقة أجنبية جديدة؛ وذلك بعد الحصول على "موافقة" الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ"؛ إلا أنه انتفض بقوة بعد التعاقد مع بيولي، محققًا الفوز في 5 مباريات متتالية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، بنسبة نجاح 100% حتى الآن.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الجمعة، إنهاء النصر "إجراءات" التعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب جوستافو سيلفا، من مواليد 2007.

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الصحيفة كشفت عن أن الإدارة النصراوية، حصلت على توقيع سيلفا منذ فترة؛ إلا أن "إجراءات" تسجيله تأخرت، باعتباره لاعبًا قاصرًا، حيث يبلغ من العمر 17 سنة فقط.

وأشارت إلى أنه بعد تعاقد العالمي مع بيولي، سألته الإدارة بشأن إكمال إجراءات تسجيل المدافع البرازيلي من عدمه؛ ليعطي المدير الفني الإيطالي "الموافقة" رسميًا.

وأوضحت الصحيفة أن النصر سجل جوستافو سيلفا، في قائمة "فريق تحت 17 سنة" بالنادي؛ لكن.. سيكون باستطاعة المدير الفني الإيطالي "الاستعانة به"، في بعض مباريات الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالي؛ حسب قولها.

وتسمح اللوائح والقوانين في السعودية، بتسجيل 25 لاعبًا فقط في قائمة كل فريق، من بينهم 8 أجانب ومحترفين اثنين - تحت السن -؛ مع إمكانية الاستعانة بعددٍ من نجوم الفئات السنية للنادي.

جدير بالذكر أن نادي النصر يملك ثنائي أجنبي - تحت السن - بالفعل، تم تسجيلهما في قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ وهما البرازيلي ويسلي جاسوفا ومواطنه أنجيلو جابرييل.