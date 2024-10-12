"أصعب ما يمر به اللاعب" .. رسالة غامضة من هاشم سرور

قائد النصر السابق يتحدث عن من؟

قام قائد النصر السابق ورئيس رابطة لاعبي الفريق هاشم سرور بتوجيه رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X بخصوص علاقة اللاعبين بجمهور فريقها.

واعتاد سرور استغلال حسابه في نشر الآراء الشخصية له فيما يتعلق بالكرة السعودية، وخصيصاً النصر، وآخرها ما كتبه بخصوص قرار مدرب الفريق ستيفانو بيولي إعطاء راحة للفريق من التدريبات أثناء التوقف الدولي وما قد يكون له من تأثير سلبي على الفريق.

وفي أحدث تغريداته عبر موقع X، كتب سرور: "أصعب ما يمر به اللاعب عندما ينقلب عليه جمهور ناديه بسبب تردي المستوى، وأفضل ما ينعش اللاعب عندما تهتف الجماهير باسمه في كل لقاء!!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يوضح سرور لمن يشير بتغريدته، وإذا كان الهدف منها الحديث عن لاعب بعينه أو جمهور فريق معين، سواء النصر الذي ينتمي له النجم السابق، أو يتحدث في العموم ولا يقصد أحداً بعينه عبر التغريدة الغامضة.

ويعود النصر لأجواء المباريات من بوابة الشباب عقب استئناف دوري روشن الأسبوع القادم عقب التوقف الدولي، وهو الذي يعيش حالة انتعاش قصوى مع مدربه الإيطالي بيولي ولا يعرف إلا لغة الانتصارات منذ تعيين الأخير.