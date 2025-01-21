أخبار النصر اليوم | تفاصيل الصفقة التبادلية مع الاتفاق، وتحديد 10 معايير لتجديد عقود اللاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 يناير 2025

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النصر خسر نقطتين بتعادله مع التعاون

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نجم النصر هو الأكثر متابعة على إنستجرام

موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية

الفريق السعودي قريب من التخلص من مهاجم ثانٍ بعد تاليسك

GOAL

مدافع الهلال يحصل على دعم من أحد أقطاب النصر

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

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