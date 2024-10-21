أخبار النصر اليوم | الغنام يُسافر مع الفريق لمواجهة الاستقلال، وسخرية من "ثأر" الهلال أمام العين!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 أكتوبر 2024.

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سلطان الغنام يُرافق بعثة النصر إلى الإمارات

توجهت بعثة النصر صباح اليوم إلى الإمارات لخوض مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا النخبة بعدما تم نقلها من إيران إلى ملعب راشد في دبي بسبب الظروف الأمنية الراهنة في الشرق الأوسط.

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وقد تواجد سلطان الغنام في بعثة الفريق بعد تعافيه تمامًا من الإصابة بتمزق في مفصل القدم واكتمال برنامجه التأهيلي ومشاركته بنجاح في التدريبات الجماعية مساء أمس الأحد.

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