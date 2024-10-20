مُنح الضوء الأخضر .. خطوة واحدة تفصل سلطان الغنام عن مواجهة النصر والاستقلال

النصر يطير غدًا إلى الإمارات

باتت خطوة واحدة تفصل سلطان الغنام عن خوض مواجهة فريقه النصر أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة، والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء في الإمارات.

اللقاء المنتظر نُقل من إيران إلى ملعب راشد في دبي بسبب الأحداث السياسية والأمنية الراهنة في الأراضي الإيرانية، ومن المتوقع أن يتوجه الفريق السعودي إلى الإمارات صباح غدٍ الإثنين.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الغنام مُنح الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنصر للمشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أنه سيخوض المران بالفعل مع زملائه مساء اليوم الأحد.

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وأفادت الرياضية أن المدرب ستيفانو بيولي سيتخذ قراره النهائي بشأن سفر اللاعب مع البعثة إلى الإمارات أو البقاء في الرياض بعد نهاية المران اليوم، إذ ينتظر الوقوف على مستواه الفني والبدني بعد التعافي من الإصابة.

يُشار إلى أن الظهير الأيمن غاب عن تجمع المنتخب السعودي الأخير وكذلك مواجهة النصر أمام الشباب في آخر جولات دوري روشن السعودي بعد تعرضه لتمزق في مفصل القدم اليُسرى خلال مواجهة العروبة التي سبقت التوقف الدولي الأخير.