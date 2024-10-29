أخبار النصر اليوم | الماجد يُعين رئيسًا جديدًا، وسر فوز كين ومبابي بجائزة "جيرد مولر" بدلًا من كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 أكتوبر 2024.

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الماجد يُعين رئيسًا للنصر

أعلن نادي النصر في وقت متأخر من مساء أمس موافقة إدارة شركة نادي النصر على تعيين عبد الله الماجد رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة بعد فترة من خلو المنصب عقب استقالة الرئيس السابق إبراهيم المهيدب.

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ونقل بيان النادي عن الماجد امتنانه لثقة مجلس الإدارة، مؤكدًا أن شركة النصر ستعمل بكل جهدها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات جماهير النصر العريضة".

وأضاف البيان "رحب المجلس باسمه وباسم جميع عائلة شركة نادي النصر بالماجد، مؤكدين استعدادهم لبدء العمل سويًا للوصول بالنصر إلى قمة النجاحات في جميع المجالات داخل وخارج الملعب".

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