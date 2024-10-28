"كريستيانو رونالدو هداف العالم 2024 ولكن!" .. سبب حصول كيليان مبابي وهاري كين على جائزة "جيرد مولر" في حفل الكرة الذهبية

صاروخ ماديرا سجل 57 هدفًا وكان هداف العالم موسم 2023-2024 لكنه غاب عن جوائز حفل الكرة الذهبية، فما السبب؟

52 هدفًا أفضل من 57، هكذا سارت حسبة مجلة "فرانس فوتبول" بالنسبة لجائزة الهداف خلال عام 2024 "جائزة جيرد مولر"، خلال حفلها الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في العاصمة الفرنسية "باريس".

الجائزة حصدها الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وريال مدريد الإسباني الحالي، مقتسمًا إياها مع الإنجليزي هاري كين؛ نجم بايرن ميونخ الألماني، بواقع 52 هدفًا لكل منهما.

لكن استلمها هاري، في ظل غياب مبابي عن الحفل، لمقاطعة ريال مدريد له، غضبًا من عدم منح الكرة الذهبية للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور وتفضيل الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهنا تساءل البعض: لماذا لم يحصل كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر السعودي، على جائزة "جيرد مولر" رغم إحرازه 57 هدفًا مع العالمي (44) والمنتخب البرتغالي (13) خلال موسم 2023-2024؟!

بحسب معايير هذه الجائزة المستحدثة من قبل "فرانس فوتبول" عام 2021، فإنها تُمنح فقط للناشطين في الدوريات الأوروبية، وبينما اختار الدون الانتقال لدوري روشن السعودي في يناير 2023، فقد خرج بشكل رسمي من حسابات "جيرد مولر".

يذكر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ لاعب برشلونة، حصل على تلك الجائزة عامي 2021 (69 هدفًا) و2022 (57 هدفًا)، فيما خطفها منه النرويجي إرلينج هالاند؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في عام 2023 (56 هدفًا).