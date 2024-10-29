بيولي يحسم موقف رونالدو وسيماكان من اللعب أساسيًا مع النصر أمام التعاون

النصر يخوض مباراة صعبة في كأس الملك

حسم ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر موقف الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان من اللعب أساسيًا خلال مواجهة التعاون المقررة مساء اليوم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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المهاجم والمدافع كانا قد غابا عن المباراة الأخيرة للفريق أمام الخلود، الأول بهدف الراحة والثاني لتعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة الاستقلال السابقة في دوري أبطال آسيا النخبة، كما كان المدافع إيمريك لابورت قد غادر الملعب مصابًا وتعرض كذلك أوتافيو لآلام في الصدر بعد مشاركته ضمن البدلاء.

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صحيفة الرياضية أوضحت أن المناورة الفنية للنصر أمس أظهرت اعتماد بيولي على الثلاثي، رونالدو وسيماكان ولابورت، في التشكيل الأساسي لمواجهة التعاون، فيما سيتواجد ساديو ماني وأوتافيو على مقاعد البدلاء.

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النصر كان قد سقط في فخ التعادل المخيب أمام الخلود بنتيجة 3-3، ولذا يرغب بالتعويض بالتأهل مساء اليوم إلى دور الـ8 من كأس الملك.

يُشار إلى أن العالمي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 6 نقاط عن الهلال في الصدارة، وسيلتقي الفريقان معًا مساء الجمعة القادم ضمن الجولة التاسعة من البطولة.