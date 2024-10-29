"ليس شخصًا عاديًا" .. بيتروس يُشيد بتركي آل الشيخ ويؤكد: السعودية لا تقل عن أوروبا وأمريكا والبرازيل

نقاش ساخن في حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد"

أشاد بيتروس نجم وسط الأخدود كثيرًا بالمستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي، واصفًا إياه بالشخص الذي يستحق دعم المملكة وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ويُقدم كل يوم الجديد بجانب فريقه.

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النجم البرازيلي الذي حظي بتجربة طويلة في الدوري السعودي بدأت باللعب مع النصر موسم 2018-2019 حل ضيفًا على حساب "كورة بريك" وقد أجاب على 20 سؤالًا يتعلق بحياته ومسيرته الكروية.

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الحوار لم يُذع بعد لكن بيتروس أبدى إعجابه الشديد بالسعودية ووصفها بأنها لا تقل عن أي مكان آخر في العالم، وذلك كما ظهر خلال الفيديو الإعلاني القصير الذي نشره "كورة بريك" عبر حسابه على منصة إكس.

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إذ قال "هناك شخص مهم جدًا يجب ذكره، المستشار تركي آل الشيخ، حبيبي، أقول له شكرًا لما تقدمه لهذا البلد ولذا أنت تحظى بثقة الجميع. هو ليس شخصًا عاديًا، لا يُقلد أي شيء بل يُقدم الجديد دومًا، هو وفريقه بالطبع".

أضاف حول السعودية "نحن نعيش هنا كما نعيش في دبي أو أوروبا أو البرازيل أو أمريكا، نفس الأمر، نريد مدينة هادئة نذهب للإحساء، مدينة تُشبه نيويورك هناك الرياض، نريد مدينة مثل ريو دي جانيرو نذهب إلى جدة، نريد الآثار والتاريخ القديم نذهب إلى العلا، نريد التقدم والتطور نذهب إلى نيوم".

يُشار إلى أن بيتروس لعب في السعودية لأندية الفتح ونيوم بجانب النصر وفريقه الحالي الأخدود.