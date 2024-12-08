أخبار النصر اليوم | هدية إبراهيم المهيدب تُثير الجدل، وسبب مفاجئ خلف ابتعاد الأمير خالد بن فهد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.
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النصر كان أولى! .. إبراهيم المهيدب يشعل الجدل بين المتابعين بسبب "ناقة هدية"
ماذا فعل؟
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رسالة خاصة لكريم بنزيما .. فين ديزل للاعبي الاتحاد بعد هزيمة النصر: تحملوا مسؤولية ناديكم!
نجم هوليوود يوجه نصائحه لنجوم العميد..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!
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جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
شهادة نجم سابق تحرج النصر في ملف الصفقات .. واتهام للإدارة بإبعاد الأمير خالد بن فهد "قسريًا"
النصر يفوق الهلال والاتحاد في الصفقات..