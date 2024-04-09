أخبار النصر اليوم | الكشف عن عقوبة رونالدو وموقف النادي يدفع الجمهور لثورة غضب

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | في انتظار الرسمي .. الكشف عن عقوبة كريستيانو رونالدو مع النصر بعد طرده أمام الهلال

يبدو أن علاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع العقوبات الانضباطية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ أصبحت مسلسلًا لا يعرف النهاية أبدًا. (طالع التفاصيل)

"من التلاعب الدنيء إلى زلة لسان سلمان الفرج وإشارة كريستيانو رونالدو" .. التشكيك مستمر في نزاهة ألقاب الهلال

تاريخ من التشكيك في نزاهة بطولات الهلال. (طالع التفاصيل)

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"أفطرت لرؤية الهلال؟" .. مشجع يحرج نجم النصر السابق على الهواء

دفع سعد الحارثي، لاعب النصر السابق، ثمن سخريته السابقة من الهلال قبل مباراة الفريقين أمس الإثنين، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | "نجم الحلبة وراسلمينيا لم تنته بعد".. سخرية الهلال من رونالدو تتواصل!

تسببت لقطة طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الكثير من الجدل. (طالع التفاصيل)

المعركة مستمرة .. علي البليهي يستفز كريستيانو رونالدو برسالة نارية بعد السوبر

وجه علي البليهي، مدافع الهلال، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد فريق النصر بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة الديربي الأخيرة. (طالع التفاصيل)

"وصل إلى حد الشفقة" .. الشيخ يهاجم كريستيانو رونالدو ويطالب برحيله عن النصر!

فتح محمد الشيخ، مدير الإعلام والمتحدث الرسمي السابق باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر. (طالع التفاصيل)

"ثلاثة في واحد" .. الهلال يرد ساخرًا على أسطورة النصر ويهدد العين

وجّه نادي الهلال السعودي، رسائل قاسية إلى منافسيه؛ بعد الفوز على الغريم الأزلي النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

"ليس لديكم أي إحساس!" .. موقف النصر تجاه جماهيره بعد وداع السوبر يتسبب في غضب جم

لم تكن الهزيمة وحدها هي ما أغضب جمهور النصر السعودي في ليلة أمس الإثنين، إنما كذلك موقف المركز الإعلامي للنادي زاد من ذاك الغضب. (طالع التفاصيل)

"ارتكب سلوكًا مشينًا" .. إيقاف كريستيانو رونالدو في الدوري رسميًا وكارثة أكبر تنتظر النصر!

تأكد بشكل رسمي، "إيقاف" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"اعرف حدودك ولا تعيش الوهم" .. وليد الفراج يفتح النار على كريستيانو رونالدو بعد هزيمة الديربي

هاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد نهاية ديربي الهلال في كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

مستغلًا كريستيانو رونالدو .. الهلال يسخر من النصر بـ"النكتة والأنين الأزلي"

سخر نادي الهلال، من غريمه الأزلي النصر؛ بعد الفوز عليه في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

"أنت لا تقدر على مواجهة البليهي!" .. جورج جيسوس يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد طرده

تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، عن طرد مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في ديربي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مؤكدًا أنه لا يقدر على مواجهة مدافعه علي البليهي على أرض الملعب. (طالع التفاصيل)

كاسترو يكشف عن سر معاناة كريستيانو رونالدو في النصر .. ويهاجم علي البليهي: "ممثل"

هاجم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، حكم مباراة فريقه أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

إصابة كريم بنزيما تقودك للمالديف ورونالدو مثير للشفقة والبليهي أسوأ عقلية .. ردود الفعل حول تأهل الهلال والاتحاد بالسوبر السعودي

كيف تفاعل الجمهور مع تأهل الهلال والاتحاد لنهائي السوبر السعودي ووداع النصر والوحدة؟ (طالع التفاصيل)

الهلال ضد النصر | خبرات كـ"الرُكام" وذكاء يتلاشى أمام علي البليهي .. البحث عن الثأر يقود رونالدو للهلاك!

سقوط جديد يُضاف لسقطات البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أمام الغريم الأزلي الهلال، لكن هذه المرة فاتورته هي وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

جورج جيسوس يحبط خدعة لويس كاسترو مع النصر .. والهلال يتلاعب باللوائح بـ"شكل قانوني"!

"لا نصر ولا غيره".. يبدو أنه لا يوجد أي فريق في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قادرًا على إسقاط نادي الهلال، ومدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | رونالدو يثور والهويش يهدده .. هدف ملغي أمام الهلال في السوبر يثير جنون النصر

رغم أن ديربي الرياض بين الهلال والنصر كان هادئًا بشكل كبير إلا أنه اشتعل في الدقيقة الأخيرة بفضل هدف ملغي من قبل الحكم السعودي محمد الهويش. (طالع التفاصيل)

السوبر في الإمارات .. خسرت السعودية مهما كسبت!

الكثيرون يتساءلون: لماذا السوبر السعودي في الإمارات في هذا التوقيت؟! (طالع التفاصيل)

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