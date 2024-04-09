"وصل إلى حد الشفقة" .. الشيخ يهاجم كريستيانو رونالدو ويطالب برحيله عن النصر!

"أضاع على العالمي الدوري وبطولة آسيا"

فتح محمد الشيخ، مدير الإعلام والمتحدث الرسمي السابق باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر.

وتعرض رونالدو، للطرد المباشر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها النصر أمام غريمه الهلال (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.

وكتب الشيخ عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "حزين أن يصل حال الدون إلى هذا الحال الذي يصل إلى حد الشفقة.. سوء مستوى وسوء انضباط في مشهد لا يليق بالنجوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ما حدث عدم تقدير من رونالدو لجماهير النصر سواء التي حضرت إلى أبوظبي متعشمة في البطولة أو التي علّقها بأمل تحقيق السوبر بعدما أضاع عليها الدوري والبطولة الآسيوية".

وأتم: "استمرار رونالدو الموسم المقبل يحتاج لإعادة نظر".

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد، حامل اللقب، في نهائي السوبر السعودي يوم الخميس المقبل، بعدما تغلب العميد على الوحدة في نصف النهائي (2-1).

وتعد هذه هي المواجهة السادسة بين الهلال والاتحاد خلال الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم فاز بالمباريات الخمس الماضية في الدوري السعودي "مرتين"، دوري أبطال آسيا "مرتين" والبطولة العربية للأندية.