"اعرف حدودك ولا تعيش الوهم" .. وليد الفراج يفتح النار على كريستيانو رونالدو بعد هزيمة الديربي

الهلال يتسبب في رسالة قاسية من الفراج لقائد النصر..

هاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد نهاية ديربي الهلال في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

العالمي خسر الديربي بثنائية مقابل هدف وحيد، في مدينة أبوظبي الإماراتية، ضمن نصف نهائي السوبر.

وشهد اللقاء تعرض الدون للطرد في الدقيقة 86 بعدما تعدى بالضرب على علي البليهي؛ مدافع الزعيم، بلكمة في الصدر.

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هذا الموقف تسبب في هجوم من الفراج على البرتغالي، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا تعيش الوهم: كريستيانو أفسد هدفًا قاتلًا بتحرك لا فائدة منه، كريستيانو تعامل مع الخصم والحكم بطريقة غير مقبولة وطرده منطقي ولا بد أن يعرف حدوده الرياضية".

وأضاف: "مبروك للهلال وحظ أوفر للنصر .. هذه الحقيقة إذا أردت أن تعرفها بدون عواطف".

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي الهلال في النهائي بالاتحاد، في 11 من أبريل الجاري، بعدما أطاح العميد بالوحدة منتصرًا عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.