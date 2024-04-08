الهلال ضد النصر | خبرات كـ"الرُكام" وذكاء يتلاشى أمام علي البليهي .. البحث عن الثأر يقود رونالدو للهلاك!

ليس هكذا يكون الثأر يا دون!

سقوط جديد يُضاف لسقطات البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أمام الغريم الأزلي الهلال، لكن هذه المرة فاتورته هي وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي..

صاروخ ماديرا قاد العالمي اليوم الإثنين، لوداع كأس السوبر بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف النهائي، في مدينة أبوظبي الإماراتية.

هذا السقوط هو الثالث لرونالدو أمام الأزرق، فقد خسر من قبل مرتين في دوري روشن، ولم يفز إلا في مرة وحيدة بنهائي البطولة العربية.

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لكن المثير في هذه المباراة بخلاف الهزيمة هي طرد كريستيانو في الدقيقة 86 بالكارت الأحمر المباشر، جراء تعديه على المدافع علي البليهي بدون كرة.

ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟

صاروخ ماديرا سدد ست تسديدات طوال الـ86 دقيقة، لم يكن منها إلا اثنتين فقط على المرمى.

فيما تفوق في خمس مواجهات ثنائية من أصل ست، ونجح بنسبة 100% في الالتحامات الهوائية.

لكن ما أفشل مجهود البرتغالي هو وقوعه في مصيدة التسلل بواقع ثلاث مرات، منها واحدة تسببت في إلغاء هدف للنصر في نهاية الشوط الأول.

خبرات كـ"الرُكام" .. ليس هكذا يكون الثأر يا رونالدو!

منذ بداية المباراة والأنانية هي عنوان الدون، فهو الباحث عن الثأر من الهلال ومدافعه "المستفز" علي البليهي..

أنانية رونالدو ظهرت جلية في لقطة من الشوط الأول، وقتما قطع الكرة من أمام زميله المنطلق بالعرض أوتافيو، لينفعل عليه الأخير مستغربًا من موقفه.

كذلك انصب تركيزه على التسديدات البعيدة بحثًا عن هدف يخطف الأنظار في وقت فريقه في حاجة لتمريرات الكرات القصيرة بشكل سريع والاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة حتى يتمكن من الوصول لمرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

ما عاب الدون كذلك في المباراة كثرة وقوعه في مصيدة التسلل، والغريب في الأمر هو إصرار زملائه على تمرير الكرة له وكأنه وحده من له ثأر عند الهلال يريد أخذه، التمرير جاء حتى على حساب الفريق في الكثير من الكرات.

إلى متى الوقوع في فخ البليهي؟!

ربما هذا الديربي هو الأقل من ناحية اللقطات الاستفزازية من البليهي تجاه رونالدو، لكن الأخير نزل متحفزًا بشكل كافٍ من المباريات الماضية، وهو ما كلفه الطرد..

الدون اعتدى على مدافع الهلال مرتين في لقاء الليلة؛ الأولى عندما سقط بعد عرقلته من الظهير ياسر الشهراني، وبينما اتجه له البليهي للحديث معه وحثه على عدم التمثيل داخل منطقة الجزاء، لينهض البرتغالي ويقوم بدفعه دون كرة، في لقطة لو سقط بها البليهي لطُرد قائد النصر، لكن لا مفر فقط فعل بالفعل في الدقيقة 86.

في صراع على الكرة بعد خروجها من المستطيل الأخضر، حاول البليهي منع كريستيانو من تنفيذ رمية تماس بشكل سريع، ليضطر البرتغالي للكمه في صدره، حتى سقط متألمًا، وما كان من الحكم إلا أن طرده.

غريب أمر رونالدو؟! إلى متى الوقوع في فخ البليهي! فرغم كم الخبرات التي يمتع بها الدون إلا أنه لم يفلح بعد في التعامل مع الاستفزازات السعودية، التي كلفته من قبل غرامة وإيقاف!