أخبار النصر اليوم | كاسترو يحدد شرط استمرار نجاح كريستيانو رونالدو، وبديل سلطان الغنام أمام الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

تعرف على بديل الغنام ضد الشباب

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أسطورة النصر لديه كلمة مهمة للاعبي العالمي

هل يرحل لابورت عن النصر؟

شاهد سخرية ميدلزبره من رونالدو

GOAL

زوجة رونالدو تتحدث عن العلا بانبهار

بيان رسمي من المنتخب البحريني..

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..

الدولي الألماني المعتزل يفجر الجدل

النصر انتفض بعد إقالة كاسترو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي..

نجم النصر كان حاضرًا في تعادل منتخب بلاده مع اسكتلندا