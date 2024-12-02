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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو من الإسلام وحثه على الصلاة، وكواليس انتقال حسين العلي للهلال

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 ديسمبر 2024.

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نجم الهلال السابق يكشف سر تفضيله على النصر..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قال؟

"تحديات الهلال" تفجر ثورة ضد مايكل إيمينالو .. مطالبات بطرده وتكهنات حول اختفائه!

بعد هبوط الهلال إلى وصافة دوري روشن السعودي..

حارس مرمى النصر السابق: نجلي هلالي وكنت سأضرب علي البليهي في هذا الموقف

تصريح قد يُغضب الجمهور النصراوي من نجمه السابق

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كشف عن موقفه من الإسلام .. وليد عبد الله: كريستيانو رونالدو يحث اللاعبين على الصلاة ويُوقف المران وقت الأذان

زميل النجم البرتغالي السابق في النصر يكشف الأسرار والكواليس

"سنجعلكم تفخرون بنا وخلال خمس سنوات سنصل إلى أفضل حالاتنا" .. فيرناندو هييرو يكشف رؤية النصر!

هييرو يتحدث عن مستقبل النصر

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

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موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

"فنادق وطائرات خاصة لهم وأثر الحصير على جانبي" .. سعود الصرامي يشكو من غياب الإثارة في دوري روشن!

رسالة مثيرة للجدل من سعود الصرامي..

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