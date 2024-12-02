أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو من الإسلام وحثه على الصلاة، وكواليس انتقال حسين العلي للهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 ديسمبر 2024.

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نجم الهلال السابق يكشف سر تفضيله على النصر..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قال؟

بعد هبوط الهلال إلى وصافة دوري روشن السعودي..

تصريح قد يُغضب الجمهور النصراوي من نجمه السابق

GOAL

زميل النجم البرتغالي السابق في النصر يكشف الأسرار والكواليس

هييرو يتحدث عن مستقبل النصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

رسالة مثيرة للجدل من سعود الصرامي..