أخبار النصر اليوم | نقل مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا، وجورجينا تُشعل حربًا ضد عيسى الحربين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"أصبح لاعبًا يصنع الفارق في النصر" .. الكشف عن سر "صحوة" ساديو ماني مع ستيفانو بيولي
مهاجم النصر انتفض بعد رحيل لويس كاسترو
الموضوع يُستكمل بالأسفل
"ماذا فعلوا فيك وبك يا النصر؟!" .. شكوى إدارة العالمي ضد خبير قانوني تزلزل الشارع النصراوي
الخبير القانوني نصراوي في الأساس!
"لا يلعب من أجل الاستمتاع وهذا الدليل!" .. ليفاندوفسكي يتحدث عن كريستيانو رونالدو
ماذا قال ليفاندوفسكي عن كريستيانو رونالدو؟!..
المعركة الثانية .. إلهام برشلونة يسقط على ميسي ورونالدو يتغير مع بيولي!
اختيار الفائز لم يكن سهلًا
تسببت في مشادة واعتبرتها الجماهير "قذرة" .. خربين يتورط بعد الاحتفال على طريقة رونالدو في الدوري الإماراتي
السوري قاد الوحدة للفوز أمام العين داخل معقله..
"أنتِ ست الكل" .. جورجينا تتسبب في حرب جديدة ضد عيسى الحربين دفاعًا عن فهد العتيبي
صديقة كريستيانو رونالدو تفتح جبهة جديدة ضد المعلق عيسى الحربين..
"اجلبوه بأي ثمن!" .. كواليس حوار رونالدو مع إدارة النصر لضم نجم الدوري الإنجليزي في الشتوية
هل ينجح النصر في ضم اللاعب؟!..
جوارديولا يعترف: خشيت رحيل نجم مانشستر سيتي للدوري السعودي الصيف الماضي!
ماذا قال المدرب الإسباني؟
الاتحاد الآسيوي يقرر نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني رسميًا
مواجهة النصر والاستقلال في 22 أكتوبر..
مشجع الأسبوع | عشاق النصر والاتحاد والفتح يطلبون من ميتروفيتش عدم التسجيل ضدهم ومهاجم الهلال يرد بذكاء
المهاجم الصربي أوجع جميع الخصوم
نطقها بصعوبة .. محمد نور يرشح فريقًا آخر غير الهلال للفوز بالدوري السعودي!
رغم حفاظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن..
رسالة تحذير إلى النصر .. استبعاد فريق من الآسيوية بسبب "اللعب في إيران"!
هل يذهب رفاق كريستيانو رونالدو للعب في إيران؟