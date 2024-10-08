أخبار النصر اليوم | نقل مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا، وجورجينا تُشعل حربًا ضد عيسى الحربين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 أكتوبر 2024.

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مهاجم النصر انتفض بعد رحيل لويس كاسترو

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الخبير القانوني نصراوي في الأساس!

ماذا قال ليفاندوفسكي عن كريستيانو رونالدو؟!..

اختيار الفائز لم يكن سهلًا

السوري قاد الوحدة للفوز أمام العين داخل معقله..

صديقة كريستيانو رونالدو تفتح جبهة جديدة ضد المعلق عيسى الحربين..

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هل ينجح النصر في ضم اللاعب؟!..

ماذا قال المدرب الإسباني؟

مواجهة النصر والاستقلال في 22 أكتوبر..

المهاجم الصربي أوجع جميع الخصوم

رغم حفاظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن..

هل يذهب رفاق كريستيانو رونالدو للعب في إيران؟