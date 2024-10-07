رسالة تحذير إلى النصر .. استبعاد فريق من الآسيوية بسبب "اللعب في إيران"!

هل يذهب رفاق كريستيانو رونالدو للعب في إيران؟

في لقطة يُمكن تفسيرها بأنها "رسالة تحذير" للنصر، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استبعاد فريق من المشاركة القارية؛ بسبب فشله في الذهاب للعب في إيران.

وكانت إدارة النصر قد أكدت عزمها على طلب نقل مباراة الفريق أمام الاستقلال الإيراني، المقررة في 22 أكتوبر، على ملعب آزادي الدولي، إلى ملعب آخر محايد؛ نظرًا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد.

وقرر الاتحاد الآسيوي، استبعاد فريق سوبر جاينت الهندي، من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي بطولة المستوى الثاني في القارة، والتي تشهد مشاركة نادي التعاون، ممثلًا عن السعودية.

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وجاء قرار الاتحاد القاري، استنادًا للمادة 5.2 من لوائح بطولة دوري أبطال آسيا 2، إثر فشل النادي الهندي في الحضور إلى تبريز في إيران، لخوض مباراته ضد نادي تراكتور، في الثاني من أكتوبر الجاري، ضمن المجموعة الأولى من البطولة، ليتم اعتباره منسحبًا.

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الاستقلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن النصر استهل مشاركته القارية، بالتعادل مع الشرطة العراقي (1-1)، على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ثم فاز على الريان القطري (2-1)، على ملعب الأول بارك، ليحتل المركز الرابع في مجموعة أندية الغرب، برصيد 4 نقاط.