"ماذا فعلوا فيك وبك يا النصر؟!" .. شكوى إدارة العالمي ضد خبير قانوني تزلزل الشارع النصراوي

الخبير القانوني نصراوي في الأساس!

هب جمهور النصر السعودي للدفاع عن المنتمين له في وجه إدارة النادي الحالية، التي تقف في موقف معادٍ ضد الخبير القانوني النصراوي خالد الشعلان.

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العالمي كان قد أعلن قبل أيام قليلة التعاقد مع مكتب المحامي فهد بارباع، لتولي قضاياه ضد مختلف الجهات.

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وفي أولى خطوات بارباع في النصر، قرر تقديم شكوى ضد الشعلان، على خلفية آرائه القانونية ضد إدارة النادي الحالية برئاسة عبدالعزيز العمران "المؤسسة غير الربحية" وجويدو فينجا "المؤسسة الربحية".

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تلك الشكوى دفعت الجمهور النصراوي لتدشين وسم "جمهور النصر يرفض شكوى الشعلان" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لتوجيه رسائل حادة للإدارة.

أحد المشاركين في الوسم - على سبيل المثال لا الحصر - الإعلامي محمد الدويش الذي كتب: "اشتكى النصر المستشار القانوني خالد الشعلان لأنه غرد برأي قانوني .. هل الرأي القانوني فيه مخالفة؟ وليتهم وقد فعلوا توجهوا للجهة الإعلامية المختصة ولكنهم توجهوا لجهة عمله، ما علاقة وظيفته بممارسته الإعلامية؟ ماذا يفعلون فيك وبك يا نصر؟".

فيما علق آخر: "يجب على رائد إسماعيل (المدير التنفيذي) وعبدالعزيز العمران النظر في الشكوى المقدمة على الأستاذ خالد الشعلان ومحاسبة من تقدم لعمله بالشكوى، فهذا مصدر رزقه ولا دخل لقضايا الرياضة بالعمل، اعملوا فقط للنصر، وتقبلوا غضب جماهيره فهو ليس كغيره"، قبل أن يضيف ثالث: "هذا يدل على أنه النادي مخترق من اللوبي الأزرق حتى أصبحوت يحاربون عشاق النصر العالمي من داخل أسوار النادي".

يذكر أن الشعلان أحد من فجروا مفاجأة التعيين المرتقب للإسباني دانييل مونيوز؛ وكيل أعمال السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال، في منصب مهم في النصر خلال الفترة المقبلة، بخلاف عدد من القضايا التي يكشفها في النادي.