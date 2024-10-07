تسببت في مشادة بين اللاعبين واعتبرتها الجماهير "قذرة" .. عمر خربين يتورط بعد الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو في الدوري الإماراتي

السوري قاد الوحدة للفوز أمام العين داخل معقله..

بينما ظن السوري عمر خربين؛ نجم الوحدة الإماراتي، أنها مجرد احتفالية على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أخذت احتفاليته اتجاهًا مختلفًا تمامًا، ووترت الأجواء خلال مواجهة العين.

الوحدة أسقط العين أمس الأحد، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

الزعيم افتتح التهديف أولًا في الدقيقة 17 عن طريق المغربي سفيان رحيمي، قبل أن يحرز الضيوف ثنائية عن طريق عمر خربين "ضربة جزاء" والأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي في الدقيقتين 40 و64 من عمر المباراة.

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لكن الأجواء توترت تحديدًا بعد تسجيل السوري للجزائية بنجاح، إذ اتجه للاحتفال أمام مدرجات العين، على طريقة صاروخ ماديرا، إذ أشار لهم في البداية بإشارة الصمت واضعًا إصبع السبابة على فمه ثم قفز مقلدًا احتفالية "SIIIU".

تلك الاحتفالية تسببت في مشادة كلامية بين خربين ولاعبي الزعيم الإماراتي على أرض الملعب، فيما وصفتها الصفحات الجماهيرية العيناوية بـ"القذرة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد رفاق النجم السوري للنقطة العاشرة محتلين المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد العين عند سبع نقاط في المركز السادس.