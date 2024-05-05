أخبار الأهلي اليوم | ورطة بسام الحريجي من "الأخ المزيف"، وحقيقة عودة محرز للدوري الإنجليزي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 مايو 2024

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حاول إثارة الجدل فتضرر الحريجي .. حقيقة شقيق نجم الأهلي "المعادي ليايسله"! انقلب الوضع على اللاعب، بينما حاول أحدهم أن يحشد جمهور الأهلي لصالحه!

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الأهلي والهلال في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي..

بعد تصريح سعد اللذيذ حول خطة برنامج الاستقطاب في الصيف الماضي..

البعض اتهم الاتحاد الأوروبي بالقيام بمؤامرة ضد كرة القدم السعودية

إبراهيم القاسم يعلق على تقليص قوائم أندية دوري روشن وإلغاء الدوري الرديف..

تصريحات مثيرة لرئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية

الجدل متواصل حتى الآن حول صفقات برنامج الاستقطاب ومدى الضرر الذي لحق بالأهلي

"هذه آليات تسببت في اختلاف الدعم بين نادٍ وآخر!"

اللاعب ارتبط بالعودة إلى إنجلترا

مدرب الشباب يتحدث عن مواجهة الأهلي المقبلة

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